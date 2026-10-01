Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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01.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 846,00 CHF nach.
Um 09:28 Uhr ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 846,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'456 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 842,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 855,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 639 Emmi-Aktien.
Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 7,57 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2025 Kursverluste bis auf 686,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 23,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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