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01.10.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 844,00 CHF.

Emmi
839.58 CHF -2.54%
Kaufen Verkaufen

Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 844,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 838,00 CHF. Bei 855,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'305 Emmi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 7,25 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2025 bei 686,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 18,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,09 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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