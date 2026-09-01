Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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01.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Emmi gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 849,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 849,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Bei 849,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 842,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 102 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 910,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 6,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.
Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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