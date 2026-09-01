Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 844,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Bei 853,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 842,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 838 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,82 Prozent wieder erreichen. Bei 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,91 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,32 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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