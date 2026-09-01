Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Suche...

Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Nachmittag vor

Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Emmi gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 844,00 CHF.

Emmi
836.24 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 844,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Bei 853,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 842,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 838 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,82 Prozent wieder erreichen. Bei 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,91 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,32 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Emmi AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten