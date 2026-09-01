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01.09.2026 12:29:00

Emmi Aktie News: Emmi gewinnt am Mittag an Fahrt

Emmi Aktie News: Emmi gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Emmi. Zuletzt wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 847,00 CHF nach oben.

Emmi
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Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 847,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'026 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 853,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 842,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 549 Emmi-Aktien.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,44 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 20,19 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,32 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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