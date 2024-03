Emmi Aktie News: Anleger greifen bei Emmi am Freitagnachmittag zu

Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 906,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'909 Punkten steht. Die Emmi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 914,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 914,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'507 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.04.2023 auf bis zu 975,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,62 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 820,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2022 mit 14,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 15,06 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Emmi am 14.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 41,34 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch