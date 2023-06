Emmi-Aktie in Grün: Raffael Payer wird neuer Marketing-Chef

Payer kommt von Lindt & Sprüngli, wo er in leitender Funktion bei der US-Tochter Ghirardelli tätig ist.

Der 41-Jährige bringe eine langjährige internationale Erfahrung im Marketing mit, teilte Emmi am Mittwoch mit. Von 2016 bis 2019 war er Marketingleiter für Lindt & Sprüngli in Russland, davor in verschiedenen Positionen im Marketing und Verkauf bei Mars Schweiz tätig. Aktuell hat er bei Ghirardelli den Posten des Vice President of Marketing inne.

Die Emmi-Aktie notiert im Handel an der SIX zeitweise 0,72 Prozent stärker bei 843,00 Franken.

jl/tv

Luzern (awp)