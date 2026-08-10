Emmessar Biotech Nutrition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Emmessar Biotech Nutrition äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.340 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36.56 Prozent zurück. Hier wurden 0.6 Millionen INR gegenüber 0.9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch