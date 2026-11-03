Emmessar Biotech Nutrition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emmessar Biotech Nutrition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Emmessar Biotech Nutrition 0.230 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Emmessar Biotech Nutrition mit einem Umsatz von insgesamt 1.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 18.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch