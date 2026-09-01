OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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01.09.2026 05:00:00
Emma Delaney übernimmt das Ruder bei der OMV - was erwartet die neue Chefin?
OMV wandelt sich vom Mineralölkonzern hin zum Petrochemie-Dienstleister. Die Gewinne sprudeln, aber vor allem wegen der fossilen SparteWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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31.08.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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31.08.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX fällt schlussendlich (finanzen.ch)