Emkay Global Financial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Emkay Global Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 11.37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.57 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 770.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch