Emirates Investment Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Emirates Investment Bank präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.58 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emirates Investment Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 2.39 AED in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 60.3 Millionen AED in den Büchern – ein Minus von 6.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Emirates Investment Bank 64.7 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch