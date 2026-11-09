Emirates Investment Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emirates Investment Bank lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.69 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.27 AED erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34.45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.0 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43.2 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch