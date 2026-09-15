Emimen gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Emimen lud am 14.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5.880 JPY je Aktie erzielt worden.

Emimen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 616.6 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 440.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch