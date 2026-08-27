Emilia Development (A): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Emilia Development (A) stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.55 ILS. Im letzten Jahr hatte Emilia Development (A) einen Gewinn von 0.160 ILS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emilia Development (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 531.1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 503.2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch