Emerson Radio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emerson Radio hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.200 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41.52 Prozent zurück. Hier wurden 6.31 Millionen USD gegenüber 10.79 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch