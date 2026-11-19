Emerson Radio liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Emerson Radio die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch