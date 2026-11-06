Emerson Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Emerson Electric hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 1.33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emerson Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 1.12 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.20 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4.79 USD, nach 4.04 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 18.98 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch