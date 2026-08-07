Emerson Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Emerson Electric hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.28 USD gegenüber 1.04 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.87 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4.55 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch