Emerita Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Emerita Resources hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Emerita Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch