|
26.08.2026 06:37:00
Emerita Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Emerita Resources hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Emerita Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer ruhigen Eröffnung. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.