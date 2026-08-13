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13.08.2026 06:37:00
Emergent Global EDU Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Emergent Global EDU Services hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.51 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.960 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Emergent Global EDU Services im vergangenen Quartal 1.76 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 230.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emergent Global EDU Services 533.5 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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