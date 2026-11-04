Emergent BioSolutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Emergent BioSolutions hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Emergent BioSolutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.64 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Emergent BioSolutions mit einem Umsatz von insgesamt 110.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 52.40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch