Emergent BioSolutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Emergent BioSolutions hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Emergent BioSolutions mit einem Umsatz von insgesamt 234.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 66.29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch