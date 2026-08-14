Emergency Assistance Japan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Emergency Assistance Japan hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23.55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9.68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1.00 Milliarden JPY gegenüber 910.4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch