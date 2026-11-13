Emergency Assistance Japan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Emergency Assistance Japan hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25.32 JPY, nach 3.02 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emergency Assistance Japan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 895.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch