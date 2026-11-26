Emerge Commerce hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Emerge Commerce mit einem Umsatz von insgesamt 7.4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 5.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch