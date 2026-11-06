Emerald Leasing Finance Investment Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Emerald Leasing Finance Investment Company hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.51 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.04 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45.80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Emerald Leasing Finance Investment Company einen Umsatz von 69.1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch