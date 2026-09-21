Emerald Horizon Aktie 157612311 / AT0000A3UZE1
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21.09.2026 10:27:42
Emerald Horizon: Europas einziges börsennotiertes Pure-Play im Bereich fortgeschrittener Nukleartechnologie
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Presseaussendung
21. September 2026
Emerald Horizon: Europas einziges börsennotiertes Pure-Play im Bereich fortgeschrittener Nukleartechnologie
Pure Europe und Pure-Play für fortgeschrittene Nukleartechnologie – Industrialisierung mit VDL Groep - Thorium als Brennstoff - Zweistufiges Geschäftsmodell - Baader Helvea startet Research-Coverage
Graz, 21. September 2026 – Europa will die ersten kleinen modularen Reaktoren Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb nehmen. So sieht es die SMR-Strategie der Europäischen Kommission vom März 2026 vor. Am Kapitalmarkt nimmt Emerald Horizon dabei eine besondere Stellung ein: Die Emerald Horizon AG (Wiener Börse, Ticker SMRX, ISIN AT0000A3UZE1) ist derzeit das einzige börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Europa, dessen Geschäft vollständig auf fortgeschrittene Nukleartechnik und die zugehörige Speichertechnologie ausgerichtet ist.
Was Emerald Horizon auszeichnet
Baader Helvea startet Coverage
Baader Helvea Equity Research hat am 16. September 2026 eine Erststudie zu Emerald Horizon veröffentlicht. Analyst Rene Rückert bewertet die Aktie mit „Add“ und einem Kursziel von 1.274 €. Nach NuWays ist Baader Helvea das zweite Research-Haus, das Emerald Horizon laufend beobachtet. Die Kernaussagen der Studie:
Anfragen zur Studie „Emerald Horizon – Age of Energy“ richten Sie bitte an die Baader Bank AG: corporateaccess@baaderbank.de
Im Dialog mit Fachwelt und Investoren
CEO Florian Wagner nahm am 14. September 2026 am Arnova Nuclear Energy Summit im Dolder Grand in Zürich teil und stellte die Technologie von Emerald Horizon dort einem internationalen Fachpublikum aus der Nuklearbranche vor. Ab 21. September 2026 ist Emerald Horizon auf der Baader Investment Conference in München vertreten.
Aktueller Podcast
Im aktuellen Podcast sprechen Florian Wagner (CEO), Dr. Mario J. Müller (VP R&D) und Norbert Hofer (VP Strategic Communications) von Emerald Horizon mit Hans Priem (VP Business Development, VDL Groep) und Markjan Vermeer (Managing Director, VDL ETG Technology & Development). Das Gespräch zeigt, wie gut der unternehmerische Antrieb eines Scale-ups wie Emerald Horizon zu einem Industriekonzern mit Milliardenumsatz passt. Daraus entsteht ein Dreieck aus Synergieeffekten, etablierten technologischen Kontakten und dem finanziellen Netzwerk von VDL, das voll eingebunden werden kann.
Link zu unserem Podcast Energy.Everywhere.– YouTube Emerald Horizon:
In deutscher Sprache: https://www.youtube.com/watch?v=4v_2iE-rGBc&t=110s
In englischer Sprache: https://www.youtube.com/watch?v=1TvUEE1cD6Q&t=8s
„Die EU setzt auf kleine modulare Reaktoren. Wir sind heute als Pure Europe und Pure-Play für Nukleartechnologie das einzige börsennotierte Unternehmen Europas, das ganz auf diese Zukunft ausgerichtet ist“, sagt Florian Wagner, CEO der Emerald Horizon AG. „Wir haben, was viele andere erst aufbauen: einen Industriepartner, der fertigt, eine Lieferkette, die steht, und einen Brennstoff, der verfügbar ist. Mit DUALstorePLUS bauen wir unser Geschäft schon heute auf, während ADES zur Serienreife wächst. In Emerald Horizon steckt ein enormes Potenzial. Analysten bewerten Technologieunternehmen in unserer Phase mit Abschlägen für Eintrittswahrscheinlichkeit und für die Zeit bis zur Marktreife. Jeder Meilenstein, den wir erreichen, verringert diese Unsicherheit. Die Energie wird mit SMRX so viel günstiger werden, als sich das heute viele noch vorstellen können. Diesen Weg gehen wir mit Tempo und mit überprüfbaren Meilensteinen.“
Über Emerald Horizon
Die Emerald Horizon AG wurde 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Graz. Das Unternehmen entwickelt Technologien für eine sichere, skalierbare und CO2-arme Energieversorgung. Seit 26. Juni 2026 ist Emerald Horizon an der Wiener Börse gelistet (Ticker: SMRX, ISIN: AT0000A3UZE1).
Hinweis:
„Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an „U.S. Persons“ (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden.“
Pressebild
Bild: CEO Florian Wagner, Emerald Horizon and Markjan Vermeer, Managing Director of VDL ETG T&D © Fuchs
Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei.
Medienkontakt für Rückfragen
Ing. Norbert G. Hofer, MBA
Email: hofer@emerald-horizon.com
Mag. Melanie Koch, MA
Mobile: +43 664 54 55 324
Email: koch@emerald-horizon.com
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Emerald Horizon AG
Schlagwort(e): Energie
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|E-Mail:
|office@emerald-horizon.com
|ISIN:
|AT0000A3UZE1
|WKN:
|A42CXA
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|8945008L6AXTVW4PDF22
|EQS News ID:
|2402206
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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