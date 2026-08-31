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Emerald Horizon Aktie 157612311 / AT0000A3UZE1

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31.08.2026 09:07:12

Emerald Horizon EINLADUNG PRESSEKONFERENZ

Emerald Horizon
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EQS-Media / 31.08.2026 / 09:07 CET/CEST

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EINLADUNG — PRESSEKONFERENZ

Emerald Horizon und VDL Groep: erste gemeinsame Pressekonferenz
Graz, Dienstag, 8. September 2026, 10:30 Uhr — Emerald LaboraTHorium

------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Pressevertreterinnen,
sehr geehrte Pressevertreter,

Führungsspitzen der Emerald Horizon AG und der niederländischen VDL Groep treten am 8. September in Graz erstmals gemeinsam vor die Öffentlichkeit.

Im Zentrum stehen zwei Fragen: Wie teilen sich Entwicklung in Graz und Industrialisierung in Eindhoven die Arbeit? Und wie führt der Weg von den Funktionsmodellen zur Serienfertigung?


AM PODIUM

Florian Wagner, CEO und Gründer, Emerald Horizon AG
DI Dr. Mario J. Müller, Vice President R&D, Emerald Horizon AG
Hans Priem, Vice President Business Development, VDL ETG
Markjan Vermeer, Managing Director, VDL ETG Technology & Development

Moderation: Ing. Norbert G. Hofer, MBA, Vice President Strategic Communications

Fragen an Markjan Vermeer werden auf Englisch gestellt und beantwortet.

PROGRAMM

10:00 Uhr — Akkreditierung, Ausgabe der Pressemappen
10:30 Uhr — Pressekonferenz mit anschliessender Fragerunde
anschliessend — Pressefotos und Einzelgespräche in der Medienzone

ORT

Emerald LaboraTHorium, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz

AUFNAHMEN IN DEN LABORBEREICHEN

Foto- und Videoaufnahmen sind in ausgewählten Bereichen des LaboraTHoriums möglich. Das Labor unterliegt Sicherheits- und Genehmigungsauflagen, einzelne Zonen sind nicht zugänglich.


AKKREDITIERUNG

Bis Freitag, 4. September 2026, 12:00 Uhr
Mag. Melanie Koch — koch@emerald-horizon.com
Bitte geben Sie an: Redaktion, Namen und Anzahl der Personen und ob ein Kamerateam mitkommt.

RÜCKFRAGEHINWEIS

Ing. Norbert G. Hofer, MBA
Vice President Strategic Communications, Emerald Horizon AG
hofer@emerald-horizon.com

------------------------------------------------------------

Über Emerald Horizon

Die Emerald Horizon AG wurde 2019 in Graz gegründet und entwickelt Technologien für sichere und skalierbare Energieversorgung. Das modulare System SMRX verbindet den Hybridspeicher DUALstorePLUS mit der unterkritischen, thoriumbasierten Energiequelle ADES. Das Unternehmen unterhält Tochtergesellschaften in der Slowakei und den USA, wirkt in den Technischen Arbeitsgruppen 2 und 6 der von der Europäischen Kommission initiierten EU SMR Alliance mit und ist seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse notiert (ISIN AT0000A3UZE1, Ticker SMRX).
www.emerald-horizon.com


Über die VDL Groep

Stärke durch Zusammenarbeit. Das ist das Fundament der VDL Groep, dem internationalen Industrie-Familienunternehmen mit Hauptsitz in der Region Brainport Eindhoven. Das 1953 gegründete Unternehmen wird 70 Jahre später, seit 2017, von der dritten Generation der Familie Van der Leegte geführt. Die VDL Groep beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter und ist in 20 Ländern aktiv.
www.vdlgroep.com



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Emerald Horizon AG
Schlagwort(e): Energie

31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
E-Mail: office@emerald-horizon.com
ISIN: AT0000A3UZE1
WKN: A42CXA
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22
EQS News ID: 2390738

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2390738  31.08.2026 CET/CEST

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