Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tail Risk Absicherung: Strategien zum Schutz vor extremen Marktbewegungen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Suche...

Emerald Horizon Aktie 157612311 / AT0000A3UZE1

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 09:07:32

Emerald-Horizon-Chefwissenschafter Müller: Salzspeicher liefern bis zu sechs Prozent mehr Energie

Emerald Horizon
1140.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen


EQS-Media / 30.10.2026 / 09:07 CET/CEST

Presseaussendung

30. Oktober 2026

 

Emerald-Horizon-Chefwissenschafter Müller:

Salzspeicher liefern bis zu sechs Prozent mehr Energie

Studie im Fachjournal „Energies“ – Erstarrungswärme erstmals gezielt genutzt – Grundlage für Industriespeicher DUALstorePLUS

Graz, 30. Oktober 2026 – Forscher der Technischen Universität (TU) Graz und der börsennotierten Grazer Emerald Horizon AG haben erstmals gezeigt, dass Salzschmelze-Speicher auch jene Wärme gezielt nutzen können, die beim Erstarren des Salzes frei wird. Aus demselben Speichervolumen lassen sich damit rund sechs Prozent mehr Energie gewinnen, das entspricht für CALstore, dem thermischen Speicher des DUALstorePLUS Systems 300kWh bzw. einer Masseneinsparung von fast 2000kg, bzw. bei 10 CALstore 20-Fuss Containern einen ganzen Container. Die Ergebnisse wurden am 13. Oktober im internationalen Fachjournal „Energies“ veröffentlicht.
 

„Salzschmelze-Speicher sind eine ausgereifte Technologie – aber sie haben bisher Energie liegen lassen“, sagte DI Dr. Mario J. Müller, Vice President R&D der Emerald Horizon AG. Gemeinsam mit der TU Graz habe man nachgewiesen, dass sich die Erstarrungswärme kontrolliert nutzen lasse. Zudem gebe es einen klaren Betriebspunkt, an dem zusätzliche Energie und hohe Leistung zusammenpassen.
 

Bisher nutzen Salzspeicher, wie sie etwa in Solarkraftwerken im Einsatz sind, nur die Wärme, die beim Aufheizen und Abkühlen des flüssigen Salzes gespeichert wird. Für die Studie wurde in mehr als 40 Versuchen sogenanntes Solarsalz, eine Mischung aus Natrium- und Kaliumnitrat, auf rund 550 Grad Celsius erhitzt und über Druckluft wieder entladen. Unter 222 Grad beginnt das Salz zu kristallisieren und gibt dabei zusätzliche Wärme ab.
 

Bei vollständiger Erstarrung sind bis zu zehn Prozent mehr Energie möglich. Die Forschungsergebnisse zeigen den Leistungsbereich des CALstore-Speichers bis zu einem Erstarrungsgrad von rund 60 Prozent, darüber hinaus als Standby-Leistung für z.B.: Niedrigtemperatur-Begleitheizungen. Die Laboranlage absolvierte mehr als 200 Lade- und Entladezyklen mit rund 2.400 Betriebsstunden, ohne Korrosion am Behälter oder Alterung des Salzes.

Die Erkenntnisse fliessen in das thermische Modul des Speichersystems DUALstorePLUS ein, einer Fusion aus Lithium-Eisenphosphat-Batterie, Salzschmelze-Wärmespeicher und KI-gestützter Steuerung. Das System gilt als wesentlicher Baustein für die Dekarbonisierung der Industrie: Es speichert Strom aus erneuerbaren Quellen und stellt ihn bei Bedarf als Strom oder als Hochtemperaturwärme bereit, etwa für die Dampferzeugung.
 

„Ein grosser Teil des Energiebedarfs der Industrie ist Prozesswärme, die heute meist aus fossilen Brennstoffen kommt. Wer diese Wärme aus gespeichertem Ökostrom bereitstellen kann, macht die Produktion klimafreundlich und versorgungssicher“, sagte Müller. Der batterieelektrische Teil von DUALstorePLUS ist bereits lieferbar, das thermische Modul für Temperaturen bis 550 Grad ist ab 2028 vorgesehen. Angeboten wird das System als Energy-as-a-Service ohne Investitionskosten für die Kunden.
 

Die Untersuchung entstand am Institut für Wärmetechnik der TU Graz und wurde von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Projekt „CALstore“ gefördert.

Service: J. Hochenauer, M. J. Müller, C. Hochenauer: Experimental and Numerical Study of a Laboratory-Scale Salt-Based Thermal Energy Storage (TES) System Focusing on Latent Heat.

 

Link zur Studie: https://www.mdpi.com/1996-1073/19/20/4840

 

Rückfragehinweis:

DI Dr. Mario J. Müller

Vice President R&D

Emerald Horizon AG

E-Mail: mueller@emerald-horizon.com

www.emerald-horizon.com

 

Über die Emerald Horizon AG

Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz wurde 2019 gegründet und entwickelt sichere, skalierbare Energietechnologie zur Dekarbonisierung von Industrie und Energieversorgung. Die Kernprodukte sind DUALstorePLUS, ein hybrides Energiespeichersystem aus Batterie, Salzschmelze-Wärmespeicher und KI-Steuerung, und SMRX, ein thoriumbasiertes, beschleunigergetriebenes und unterkritisches Energiesystem. Die Aktie notiert seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse (Standard Market), Ticker SMRX, ISIN AT0000A3UZE1.

Zentrale: Liebenauer Tangente 6/4/1, 8041 Graz
Forschung und Entwicklung: Emerald LaboraTHorium, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz
www.emerald-horizon.com

 

Hinweis:

„Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an „U.S. Persons“ (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden.“

 

Pressebild:

 VP DI Dr. Mario J. MÃ¼ller (c) Fuchs

Bild: Emerald Horizon Vice President R&D DI Dr. Mario J. Müller © Fuchs | All rights reserved.

 

Medienkontakt für Rückfragen

Ing. Norbert G. Hofer, MBA
Vice President Strategic Communications
Emerald Horizon AG
Email: hofer@emerald-horizon.com

 

Mag. Melanie Koch, MA
Medienbetreuung
Emerald Horizon AG

Mobile: +43 664 54 55 324
Email: koch@emerald-horizon.com

 



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Emerald Horizon AG
Schlagwort(e): Forschung/Technologie

30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
E-Mail: office@emerald-horizon.com
ISIN: AT0000A3UZE1
WKN: A42CXA
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22
EQS News ID: 2425090

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2425090  30.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Emerald Horizon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Emerald Horizon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

31.10.26 Logo WHS Kostenlose Aktienanalyse: So funktioniert der 360-Aktienreport
30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.