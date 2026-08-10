Emera präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Emera hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.34 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.450 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.98 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch