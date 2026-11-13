EMED Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EMED Mining lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.35 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 GBP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165.8 Millionen GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 91.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86.8 Millionen GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch