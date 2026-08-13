EMED Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EMED Mining lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 GBP je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 129.0 Millionen GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EMED Mining 103.5 Millionen GBP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch