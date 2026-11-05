Emcure Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Emcure Pharmaceuticals stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17.16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12.85 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 28.20 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Emcure Pharmaceuticals 22.70 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 17.20 INR sowie einen Umsatz von 26.99 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch