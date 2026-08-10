Embraer Aktie 12124688 / US29082A1079
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10.08.2026 15:24:18
Embraer meldet Rekordumsatz im zweiten Quartal
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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07.05.26
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05.03.26
|Ausblick: Embraer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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19.02.26
|Erste Schätzungen: Embraer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Embraer SA (spons. ADRs)
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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