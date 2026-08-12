Embraer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Embraer hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.81 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.24 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch