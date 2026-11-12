Embraer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Embraer äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.811 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.20 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch