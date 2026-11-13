Embracer Group Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Embracer Group Registered B hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Embracer Group Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.65 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.13 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Embracer Group Registered B einen Umsatz von 3.85 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.04 SEK sowie einem Umsatz von 3.93 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch