Embellence Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Embellence Group Registered veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.69 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.550 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 178.0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Embellence Group Registered 174.0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch