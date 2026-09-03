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03.09.2026 06:37:00
EmbedWay Technologies (Shanghai) A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
EmbedWay Technologies (Shanghai) A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.05 CNY. Im letzten Jahr hatte EmbedWay Technologies (Shanghai) A einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 251.1 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 30.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 360.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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