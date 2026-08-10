Embecta mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Embecta gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Embecta 0.780 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.05 Prozent zurück. Hier wurden 271.7 Millionen USD gegenüber 295.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch