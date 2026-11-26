Embecta äusserte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.450 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 298.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 264.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2.15 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1.62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2.50 Prozent auf 1.08 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1.05 Milliarden USD gelegen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1.83 USD und einen Umsatz von 1.02 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.ch