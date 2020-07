Embassy REIT publie son rapport annuel inaugural pour l'exercice 2019-2020

BANGALORE, Inde, 17 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT'), la première société d'investissement immobilier cotée d'Inde et la plus grande en Asie par la superficie, a publié son rapport annuel pour l'exercice clôturé le 31 mars 2020. Le rapport couvre les performances d'Embassy REIT depuis son introduction à la BSE et à la NSE le 1er avril 2019. Il témoigne du dynamisme de l'activité sous-jacente, malgré la pandémie de COVID-19.

Jitu Virwani, président d'Embassy REIT, déclare : « Je suis heureux de vous présenter le premier rapport annuel d'Embassy REIT. Les résultats pour l'exercice entier répondent aux attentes que nous avions formulées lors de l'introduction en Bourse de la SIIC en avril 2019. Embassy REIT a proposé près de 223 000 mètres carrés de nouvelles locations, distribué 18,8 milliards de roupies (environ 250 millions de dollars) et offert un rendement global d'environ 25 % aux détenteurs d'unités. Ces résultats attestent la qualité de la structure de la SIIC et des propriétés de classe mondiale d'Embassy REIT, le dévouement d'une équipe dirigeante exceptionnelle, et une stratégie de partenariat entre deux promoteurs qui croient au potentiel et à la solidité de l'immobilier commercial en Inde. »

Mike Holland, PDG, indique : « Les parcs d'activités et les espaces de bureau Embassy REIT représentent le lieu de travail idéal pour les talents indiens. Nos propriétés de type institutionnel dotées d'espaces communs sécurisés répondent aux besoins des locataires du secteur des technologies de pointe et d'autres sociétés internationales en leur offrant des infrastructures physiques et numériques adaptées, et un environnement de travail collaboratif. Alors que nous traversons cette pandémie, nous sommes persuadés que la demande en espaces de travail de qualité et de moindre densité, tels que ceux proposés dans nos parcs, se poursuivra à moyen terme. Ceci est en parfaite adéquation avec notre offre et notre stratégie globales qui consistent à fournir à nos locataires et à leurs employés un écosystème commercial complet. »

Le conseil d'administration du gérant d'Embassy REIT a approuvé le rapport annuel pour l'exercice 2020, soumis à l'adoption par les détenteurs d'unités Embassy REIT lors d'une réunion annuelle.

Le rapport annuel FY2020 d'Embassy REIT est disponible sur le site Web de la SIIC ir.embassyofficeparks.com.

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse a été préparé à titre informatif uniquement. Les informations qu'il contient sont basées sur des informations et des estimations de gestion. Il n'est à jour qu'à la date indiquée, n'a pas été vérifié de manière indépendante et peut être modifié sans préavis. Embassy Office Parks Management Services Private Limited (« le Gérant ») en sa capacité de Gérant de la SIIC Embassy Office Parks (« Embassy REIT ») et Embassy REIT ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, et déclinent toute responsabilité quant à la justesse et à l'exhaustivité du présent contenu. Chaque destinataire assume seul la responsabilité de sa propre évaluation du marché et de la position d'Embassy REIT sur celui-ci.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les convictions, opinions et suppositions actuelles du Gérant. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant causer des différences substantielles entre les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations d'Embassy REIT, ou les résultats du secteur et ceux indiqués ou suggérés par les déclarations. En raison de ces risques, incertitudes et autres facteurs, notamment les répercussions de la COVID-19 sur nous, nos locataires et les économies indienne et mondiales, les destinataires de ce communiqué de presse sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Le Gérant décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des évolutions futurs, ou l'impact d'événements non encore évaluables, tels que la COVID19. Outre des énoncés qui sont prospectifs de par le contexte, l'emploi du futur et du conditionnel, des mots « pouvoir », « projeter », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « prédire », « continuer » ou « potentiel », et d'autres expressions semblables identifient les déclarations prospectives.

Les investisseurs doivent également prendre en considération que l'introduction en Bourse d'Embassy REIT a eu lieu le 1er avril 2019, et que les actifs d'Embassy REIT ont été acquis entre les 22 et 25 mars 2019. Par conséquent, les informations financières comparatives des trimestres et de l'exercice ont été préparées en comparant des états financiers combinés non vérifiés pour le trimestre clos le 31 mars 2019 et des états financiers combinés vérifiés pour l'exercice clôturé le 31 mars 2019 (supposant qu'Embassy REIT détenait les actifs de la SIIC dans sa forme actuelle au 1er avril 2018), à des états financiers consolidés condensés vérifiés pour le trimestre et l'exercice clôturés le 31 mars 2020.

À propos d'Embassy REIT

Embassy Office Parks est la première et seule société d'investissement immobilier cotée (SIIC ou REIT en anglais). Embassy REIT comprend environ 2,43 millions de mètres carrés d'immeubles commerciaux achevés et en exploitation à travers l'Inde. Avec un projet de développement portant sur une superficie de près de 660 000 mètres carrés sur site en cours, le portefeuille total couvre quelque 3 millions de mètres carrés au sein de sept parcs d'activités de niveau supérieur et de quatre immeubles de bureaux en centre-ville dans les marchés les plus performants d'Inde : Bangalore, Mumbai et Pune, ainsi que dans la région de la capitale nationale. Le portefeuille compte plus de 165 entreprises locataires de premier ordre et 78 bâtiments disposant d'infrastructures stratégiques, dont deux hôtels achevés, deux hôtels en cours de construction et un parc solaire de 100 MW fournissant une énergie renouvelable aux occupants.

