Embassy Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Embassy Bancorp lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Embassy Bancorp 0.500 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 20.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch