Emami Paper Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emami Paper Mills hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 7.18 INR. Im letzten Jahr hatte Emami Paper Mills einen Gewinn von 1.02 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30.88 Prozent auf 5.90 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch