Emailage et Featurespace s'associent pour lutter contre les demandes frauduleuses

Les leaders mondiaux de la prévention de la fraude renforcent l'authentification et améliorent la conformité lors de l'ouverture de comptes

LONDRES et ATLANTA, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- Emailage, leader mondial de la prévention de la fraude en ligne et de l'évaluation des risques liés à la messagerie électronique, s'est associé à Featurespace, le leader mondial de la détection des risques et de la prévention de la fraude, afin de protéger les organisations mondiales de commerce électronique et de services financiers contre la menace croissante des demandes frauduleuses en ligne.

Les demandes frauduleuses ont enregistré une croissance de 29,4 millions de livres (soit 159 pour cent) l'an dernier, d'après UK Finance. Ces demandes frauduleuses se produisent lorsque des criminels utilisent des documents volés ou falsifiés pour ouvrir un compte au nom de quelqu'un d'autre. Ces fraudes sont principalement le fait de la collecte de données via diverses techniques de phishing. Alors que cette forme de fraude est à la hausse, les entreprises ont besoin de nouvelles méthodes de prévention de la fraude permettant d'analyser l'identité numérique du demandeur.

À travers ce partenariat, la plateforme ARIC intégrera le consortium mondial de données et les notes d'évaluation du risque d'Emailage afin de détecter et de signaler les demandes frauduleuses en temps réel. Cela permettra ainsi d'améliorer la précision de l'authentification des clients afin d'identifier et de se prémunir des fraudeurs se faisant passer pour des clients légitimes lors de l'ouverture d'un nouveau compte, tout en facilitant le respect des nouvelles réglementations en matière de paiement.

La technologie d'évaluation des risques liés à la messagerie électronique d'Emailage s'appuie sur les données d'un vaste réseau mondial qui génère des identités numériques à partir de l'adresse électronique d'un utilisateur. La société s'assure que les meilleurs techniques de science des données sont combinées avec une technologie d'apprentissage automatique de pointe afin de construire un profil multidimensionnel des acheteurs et des demandeurs en ligne et de produire une évaluation du risque de fraude. Cela aide en retour ses clients à développer des processus de prise de décision mieux informés en matière de fraude. Ainsi, Emailage a pu aider des organisations du monde entier à réduire les demandes et les achats frauduleux à hauteur de 2,8 milliards de dollars US.

Les identités numériques établies par Emailage sont ensuite introduites dans la plateforme ARIC afin d'améliorer les modèles d'apprentissage automatique et les règles utilisées pour identifier automatiquement les risques et intercepter les nouvelles attaques à mesure qu'elles se produisent.

Martina King, PDG de Featurespace, a déclaré : « Cette intégration permet à tous nos clients d'exploiter facilement la puissance combinée de notre solution d'analyse comportementale adaptative et des données propriétaires d'Emailage afin d'améliorer l'évaluation des risques et de réduire l'exposition aux menaces en ligne sophistiquées au point de demande. »

Tim White, directeur du partenariat chez Emailage, a commenté : « Afin de rester au fait du paysage en rapide mutation des moyens de paiement, nous cherchons constamment des moyens de mettre à profit notre savoir-faire et celui d'autres fournisseurs. Emailage et Featurespace sont deux entreprises qui suivent la même direction en termes d'innovation et de croissance. Par conséquent, nous avons estimé que cette collaboration était une opportunité hautement stratégique. Il s'agit là d'un pas de plus dans notre démarche visant à offrir à nos clients une conformité réglementaire complète et une solution de premier ordre. »

Pour en savoir plus sur le partenariat, rendez-vous sur : www.emailage.com