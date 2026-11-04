Emaar The Economic City Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Emaar The Economic City Registered hat am 01.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.27 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -0.260 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 145.0 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 59.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 358.9 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch