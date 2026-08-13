Emaar The Economic City Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emaar The Economic City Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Emaar The Economic City Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 127.0 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123.0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch