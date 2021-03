EMA: Vorerst kein Beleg für beschränkte Nutzung von Astrazeneca

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen ist am Mittwoch keine gemeinsame Tendenz zu erkennen. Der heimische Markt bewegt sich am Mittwoch knapp im Minus. Dem deutschen Leitindex geht nach seinem Rekordhoch am Vortag die Luft aus. Die Märkte in Fernost verbuchten zur Wochenmitte Verluste.