Ema India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ema India lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Ema India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.16 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.040 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch